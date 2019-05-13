وفي تعميم صحفي قال المجلس: "تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، عليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص أن هذا الحديث عار من الصحة تماما وقد ظل المجلس العسكري يكرر أنه لا فض للاعتصام بالقوة."

وأكد تعميم المجلس العسكري أن "ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم" مضيفا أن "مجموعات قامت بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويُحدث نوعا من الفوضى والمضايقات، وهذا الأمر سيجد من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم."