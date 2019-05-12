وبحسب الشرطة الإسبانية، فقد حاول 100 مهاجر اقتحام سياج الأسلاك الشائكة، فجر الأحد، لكن أجهزة الأمن الإسبانية والمغربية منعت "نحو نصف" المهاجرين من الدخول لمليلية.

وأضافت أن مهاجرا نقل إلى مركز طبي بعد إصابته بجروح، أثناء تسلقه السياج فيما أصيب أربعة من الضباط الإسبانيين بكدمات.

وأوقفت الشرطة، أحد المهاجرين بسبب مهاجمته ضابطا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة "ال فارو دي كوريتا" المحلية، سترات عالقة أعلى السياج الشائك بعد أن تركها المهاجرون أثناء تسلقهم.

ونقل الـ 52 مهاجرا إلى مركز مؤقت لاستقبال المهاجرين حيث منحوا ملابس جديدة.

وهذا أكبر هجوم على الحدود بين مليلية والمغرب منذ أكتوبر 2018، حين اقتحم 300 مهاجرا السياج الحدودي. ونجح 200 مهاجرا من اجتياز الحدود في ذلك الوقت فيما توفي مهاجر جراء نوبة قلبية.