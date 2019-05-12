وطبقا للقانون الإسرائيلي حصل نتنياهو على فترة مبدئية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة مع احتمال تمديدها 14 يوما. وتنتهي الفترة المبدئية يوم الأربعاء. وستنتهي مهلته الأخيرة، إذا تمت الموافقة على التأجيل، في 29 مايو.

ويتفاوض نتنياهو على الشروط مع كل الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي كانت تشكل حكومته المنتهية ولايتها. ولم يفز أي حزب على الإطلاق في إسرائيل بأغلبية مطلقة في الكنيست المؤلف من 120 عضوا مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذي غالبا ما تجري عليه المفاوضات السياسية.

ومن بين القضايا الملحة التي تنتظر الحكومة الجديدة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال الفريق الذي يعد الخطة برئاسة جاريد كوشنر مستشار ترامب للشرق الأوسط إنه سيتم كشف النقاب عنها في يونيو وستتطلب تنازلات من كل الأطراف.

ومن المرجح أن يعارض ائتلاف يميني في إسرائيل أي تنازلات مقترحة عن أراض للفلسطينيين الذي يقاطعون إدارة ترامب بسبب ما يصفونه بتحيزها لإسرائيل.