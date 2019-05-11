وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومترا جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات.

والزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية إن الزلزال وقع قرب بلدة دربندخان وشعر به السكان في عدة بلدات أخرى.

وكشفت وسائل إعلام في إيران المجاورة أن قوة الزلزال 5.1 درجة وهز بلدة ازغله الحدودية، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر.

وصرح جليل بالايا، رئيس إدارة الطوارئ الإقليمية، قائلا "وقع الزلزال في العراق وشعر به السكان في ازغله..لم ترد أنباء حتى الآن عن خسائر".