ولفت إلى أن عملية الانسحاب من الموانئ المطلة على البحر الأحمر، تتم بحضور مراقبين دوليين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيشرعون في الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، صباح السبت.

وقالت الميليشيات الانقلابية إن الانسحاب "من طرف واحد" سوف يبدأ الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، إلا أنها تأخرت في تنفيذ الانسحاب.

وكشفت مصادر يمنية أن إبداء الحوثيين الموافقة على عملية الانسحاب جاء بعد ما أقنعهم المبعوث الدولي، مارتن غريفيث، بالأمر لتجنب أي قرار من مجلس الأمن يدين تعنتهم في تنفيذ اتفاق خطة إعادة الانتشار وفقا لاتفاق السلام في ستوكهولم.

واستبق المتمردون عملية الانسحاب بتصعيد القصف على مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة، وكذلك في المناطق المجاورة، وهي: الدريهمي والتحيتا وحيس في ريف الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية اعتبرت، الجمعة، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الأمر "غير دقيق ومضلل".

وقال الإرياني إن "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".