وكانت القوات المشتركة قد أعلنت استكمال الاستعدادات لإطلاق معركة تحرير كل مناطق شمالي الضالع، وصولا إلى إب، وهي معركة أطلقت عليها القوات اسم "قطع النفس".

وتمكنت القوات من تحرير عدة كيلومترات من الأودية، بالإضافة إلى عدد من القرى الصغيرة، بعد معارك عنيفة دامت أكثر من 6 ساعات، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المتمردين.

وقصفت القوات المشتركة بشكل عنيف، ليل الخميس، مواقع للمليشيات شمال وشمال غرب قعطبة، مستخدمة المدفعية وصواريخ الكاتيوشا للمرة الأولى.

وكانت قوات الحزام الأمني قد أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجوال، في مناطق سناح وقعطبة وشخب، من الساعة الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا، ابتداء من ليلة الجمعة.