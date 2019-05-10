ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخطيب قوله "وصل نحو مئة وثمانين ألف مصل إلى المسجد الأقصى رغم الحواجز والانتشار الأمني الكبير".

وأضاف مدير أوقاف القدس والمسجد الأقصى "انتهت الصلاة على خير داخل الأقصى وباحاته، وقمت بتفقد كل المرافق من مراكز إسعاف ومراكز خدمات أخرى للمصلين".

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية في بيان إن "الشرطة نشرت وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وفي أزقة البلدة القديمة، وأكملت استعداداتها بمناسبة شهر رمضان للسماح بحرية العبادة لعشرات الآلاف من المسلمين للصلاة والحفاظ على النظام والأمن".

ودعت الشرطة جميع المصلين للاحتفال بشهر رمضان والامتثال لتعليمات رجال الشرطة في الميدان حفاظا على النظام، مؤكدة أنها ستعامل "بحزم كل من يحاول زعزعة الاستقرار". حسب ما نقلت فرانس برس.