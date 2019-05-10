وبحسب مراسلنا، قررت القوات فرض حظر التجوال من 9 مساء وحتى 8 صباحاً، موجهة كافة القوات المنضوية تحت القيادة الموحدة للجبهه إلى التقيد بالحظر.

وأكد بيان للحزام الأمني انطلاق معركة "قطع النفس" تحت قيادة العميد هادي العولقي قائد اللواء 30 والذي جرى تعينه قائدا لمحور الضالع.

ودعا البيان إلى تعزيز الجبهات ضمن التشكيلة الموحدة للجبهة، وإعلان النفير العام لمواجهة الهجوم الحوثي المتصاعد على محافظة الضالع.

هذا وتصاعدت حدة المعارك الدائرة بين قوات الجيش المسنودة بالمقاومة والحزام الأمني في قعطبة شمالي الضالع.

وقالت مصادر ميدانية، إن عشرات المتمردين الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير في معارك في قعطبة خلال الساعات الماضية.

وأشارت المصادر إلى الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية والمركبات.

هذا وقصفت طائرات التحالف تعزيزات لمليشيات الحوثي شمالي الضالع كانت قادمة من محافظة إب، كما استهدفت مواقع لهم في قرى حمر وشخب غربي قعطبة.