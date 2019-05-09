وذكر مكتب الإعلام الإلكتروني التابع لقوات الدعم السريع أن تحقيقا يجري بشأن الواقعة، فيما ينتظر أن تهبط الطائرة بمطار الخرطوم الدولي في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وقالت القوات إن الضبطية جاءت "في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها".

وأكدت القوات على "يقظتها التامة وسرعتها العالية في حسم كل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني".

إلا أن اتحاد الغرف التجارية السوداني أبدى استغرابه من ضبط قوات الدعم السريع للطائرة، وقال رئيس غرفة المعادن المكلف بالاتحاد إبراهيم أبوبكر في تصريحات صحفية: "إنهم يستغربون لما حدث اليوم لشركة مناجم للمعادن لأن كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير صحيحة ومكتملة من بنك السودان .. بجانب إجراءات الجمارك."

وذكر أن الشحنة مبرمجة مسبقاً لتصدير 96.5 كيلوغرام من الذهب، داعياً الشركة السودانية للموارد المعدنية بإخطار قوات الدعم السريع والجهات الأمنية بأن الشركة تملك تصديقات مسبقة.

وشدد على أن شركة مناجم حاصلة على امتياز تعدين كغيرها من الشركات صاحبة الامتياز، وكشف أن الطائرة مستأجرة من شركة أمنية وتم التعاقد معها.

وطالب الأجهزة الأمنية بمد قوات الدعم السريع بالمعلومات المطللوبة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.