وكانت مقاتلات التحالف دمرت أمس تعزيزات للحوثيين في المنطقة ، موقعة خسائر فادحة في المقاتلين و الآليات القتالية.

من جهة أخرى، لقي أكثر من 20 مسلحا من المتمردين الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع رجال المقاومة الشعبية الموالية للحكومة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية أن رجال المقاومة في الزاهر وبمساندة من المقاومة في ذي ناعم صدوا هجوما كبيرا للحوثيين في منطقة الحبج حيث استحدث المتمردون مواقع لهم، و تمكنوا من إعادتهم إلى منطقة قريبة، بعد معارك عنيفة. كما تمكنت المقاومة من الاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخيرة.

وأشارت المصادر إلى مقتل أربعة من رجال المقاومة في المواجهات.

وتشن ميليشات الحوثي منذ عدة أسابيع هجمات متكررة على مواقع المقاومة في الزاهر.