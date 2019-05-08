وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي تشهد منذ نهاية أبريل تصعيدا للعمليات القتالية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص فروا في أسبوع من مناطق يسيطر عليها الإرهابيون في المحافظة بعدما استهدفتها ضربات لقوات الحكومة السورية والقوات الروسية.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أطراف النزاع على تحييد المدنيين وخصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن "الوضع الإنساني في سوريا دقيق وأي خيار عسكري غير مقبول. نطالب بوقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري".