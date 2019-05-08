وقال بومبيو للصحافيين الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية "لقد تحدّثنا عن أهميّة أن يضمن العراق قدرته على توفير الحماية المناسبة للأميركيين في بلدهم"، مشيراً إلى أنّ المسؤولين العراقيين "أظهروا لي أنّهم يدركون أن هذه مسؤوليتهم".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى بغداد، بعد أن ألغى بومبيو زيارة مقررة إلى العاصمة الألمانية برلين. ولم تعلن وزارة الخارجية عن زيارة بومبيو إلى العراق.

وأكد بومبيو للصحافيين الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية "أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة."

ونوه بومبيو بأن مخاوف أميركا بشأن سيادة العراق ليست جديدة وتريد أن يكون العراق مستقلا ولا يدين بالفضل لدولة أخرى.

وجاءت زيارة بومبيو إلى العراق في وقت تكثف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على إيران، وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.