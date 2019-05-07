وذكرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "أولى الشحنات الموجهة للسودان مكونة من 25 طنا من الأدوية".

وأضافت الوزارة أن الدعم يأتي "في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبيّ وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان".

وكان الجيش السوداني أعلن عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية طاحنة، كانت السبب الرئيسي وراء الشرارة الأولى للاحتجاجات أواخر ديسمبر من العام الماضي، قبل أن ترتفع سقف المطالب لإطاحة النظام بالكامل.