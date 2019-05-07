وقالت سفيرة الإمارات في هولندا حصة العتيبة، إن القطريين يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات.

وأوضحت الدبلوماسية الإماراتية، أن أبوظبي قطعت علاقاتها مع الدوحة بسبب الدعم القطري للجماعات المتطرفة.

وأشارت إلى أن قطر تسعى إلى إعادة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن تقديم الدعم للإرهاب وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين.

وأوضحت السفيرة أن "قطر واصلت سياستها في دعم الإرهاب، وتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية".

وفي يونيو 2017، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر بسبب تماديها في دعم الإرهاب وزعزعة أمن الشرق الأوسط والتقارب مع إيران.

وتسعى قطر إلى التهرب من مواجهة الأسباب الحقيقية لأزمتها، محاولة أن تصور مقاطعتها من الرباعي العربي بمثابة استهداف للشعب القطري، وهو ما نفته الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب في أكثر من مناسبة.