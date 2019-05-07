وأكد الوزير أن الاتصال لا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها السعودية والإمارات ومصر حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و 2014 وما تبعها من مطالب عادلة.

كما نوه ديوان رئيس الوزراء البحريني أن الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بشهر رمضان فقط.

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد قال في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن قطر لم تغير من سياساتها ولم تتخذ أي موقف تجاه دعم الإرهاب في كل أنحاء العالم.

وأضاف أن "ما تقوم به قطر مستمر إلى الآن ونتطلع إلى أن تتوقف عن ذلك أو أننا لن نتعامل معها بأي شكل من الأشكال".