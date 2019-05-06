وقال المصدر إن عناصر الشرطة اعتقلت تاجر حبوب الهلوسة بمدينة طنجة، بعد ظهوره في تحقيق أعدته قناة "الرابعة" الإسبانية حول موضوع الاتجار بالمخدرات بين المغرب وإسبانيا.

وأضاف أن الشرطة المغربية تمكنت من التعرف على التاجر وتحديد هويته، بعدما أجرى حوارا تلفزيونيا، لم يظهر فيه وجهه.

واعترف المعني في المقابلة الصحفية بأن نشاط المتاجرة بأقراص الهلوسة يدر عليه أرباحا مالية بقيمة 180 ألف يورو (200 ألف دولار) شهريا.

وأوضحت صحيفة "إلفارو دي ثوتا" الإسبانية أن ظهور الشخص الموقوف بالبرنامج شكل صدمة للرأي العام الإسباني.

وحسب المصدر، فقد كان الرجل يزود مناطق عديدة في شمال المغرب بأقراص الهلوسة "القرقوبي"، التي يقوم بإعدادها عن طريق خلط مواد مع جرعات دقيقة من أدوية مسكنة قادمة من تراب شبه الجزيرة الأيبيرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "مباشرة بعد هذا البث، صدرت تعليمات من النيابة العامة بغرض فتح تحقيق وتعميق البحث بشأن ادعاءات من يوصف بـ(ملك القرقوبي)، الذي ظهر بوجه مغطى طيلة المقابلة".

وأوردت الجريدة بأن عناصر الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه بناء على معطيات دقيقة وفرتها فرقة أمنية خاصة.