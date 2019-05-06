وحسب وسائل إعلام إسرائيلية قُتل أربعة أشخاص في إسرائيل في أخطر تصعيد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب العام 2014.

وشنّت إسرائيل سلسلة ضربات ردّاً على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تُسيطر عليه حركة حماس.

وقالت السلطات الفلسطينية في بيان، إنّ الأهداف الإسرائيلية في غزة شملت مقارّ الأمن الداخلي الفلسطيني، فيما تواصلت مساء الأحد عمليات إطلاق الصواريخ والضربات الإسرائيلية.

وأشار مراسلنا إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس التي تسيطر على القطاع في حي الرمال بمدينة غزة

وأظهرت لقطات فيديو أعمدة الدخان وهي تتصاعد من وسط مدينة غزة، إثر الغارات الإسرائيلية.

ولفت مراسلنا إلى تدمير مبنى سكني غربي مدينة غزة إثر سقوط صاروخ عليها، دون أن ترد مزيد من التفاصيل.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على مناطق إسرائيلية منها عسقلان وبئر السبع، كما استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه، على حدود قطاع غزة.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على قطاع غزة منذ صباح الأحد.