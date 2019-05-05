وأشار العاهل السعودي إلى أن المملكة "أخذت على عاتقها منذ تأسيسها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية، وكل ما يسهم في نشر الدين الإسلامي بعيدا عن كل ما يشوّه صورته الحقيقية".

وأضاف: "بعدما ابتلي العالم بآفتي التطرف والإرهاب انبرت المملكة متصدية لهما بكل قوة وعزم، داعية إلى الحوار والبعد عن العنف، وتجفيف منابع الإرهاب واستئصاله من جذوره"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واختتم قائلا: "إخواني المسلمين .. جعل الله من شهر رمضان موسما للخير والبركات، وعلينا اغتنامه بالتقرب إلى الله، بتقديم الأعمال الصالحة، وإحياء هذه الأيام والليالي بالاجتهاد في العبادة، فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة في رمضان أكثر من سائر أيام السنة. تقبل الله صيامكم وقيامكم وجميع أعمالكم. وكل عام وأنتم بخير".

أعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تحري رؤية هلال الشهر الفضيل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المحكمة العليا "عقدت جلسة مساء الأحد، الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ".

وأضافت: "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الأثنين 1/9/1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6/5/2019م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ".

كذلك أعلنت دولة الإمارات أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الدولة، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مفتي عام المملكة، محمد الخلايلة، أن يوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان لعام 1440هـ، بعد تمكن الدائرة من رؤية هلال الشهر في سماء المملكة.