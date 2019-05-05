ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألف من عمال المنازل المهاجرين، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل، تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى دول أخرى هي الفلبين وبنغلاديش وسريلانكا وفق وزارة العمل.

وحملت المشاركات في التظاهرة التي جابت شوارع عدة، أعلام بلادهن ولافتات بلغات عدة جاء في عدد منها "لا للاستعباد، نعم للعدالة" و"أوقفوا الكفالة"، كما تقدم المسيرة لافتة كبرى كتب عليها بالإنكليزية "عاملات المنازل هم عمال أيضاً، ضمّونا إلى قانون العمل"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ولا يشمل قانون العمل الحالي عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع رب العمل.

وطالبت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته قبل نحو أسبوعين، بإلغاء هذا النظام الذي قالت إنه يمنح أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات، ممن يتعرضن لكافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة.

وتتعرض العاملات وفق منظمة العفو الدولية لأشكال عدة من الاستغلال، كإرغامهن على العمل لساعات طويلة بلا استراحة أو إجازة، وعدم دفع أجورهن أو التأخير في دفعها أو حتى اقتطاعها، عدا عن مصادرة جوازات سفرهن، كما يفاقم فرض أصحاب العمل قيودا على حرية التنقل والاتصال بعائلاتهن وأصدقائهن من معاناتهن ما يجعلهن أحيانا في "عزلة قسرية".

وشددت ديالا حيدر من منظمة العفو على هامش مشاركتها في التظاهرة على أن نظام الكفالة "هو أساس كل الانتهاكات التي تحدث ومن هنا أولويتنا المطالبة بإلغاء هذا النظام واستبداله بنظام هجرة عادل وأن تنضم العاملات إلى قانون العمل ليوفر الحماية القانونية لهن".

وتعهد وزير العمل كميل بو سليمان منذ توليه منصبه بتحسين ظروف عمل العاملات في الخدمة المنزلية، وشكل مؤخرا مجموعة عمل تضم ممثلين عن المنظمات والجهات المعنية كلفها تقديم اقتراحات لإصلاح نظام الكفالة.