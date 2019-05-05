وقصفت زوارق حربية إسرائيلية مواقع قبالة شاطئ غزة بعدد من القذائف، في أحدث موجة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ السبت حتى الآن.

وقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، في وقت كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحليقها في أجواء المدينة، في ظل استمرار سقوط الصواريخ داخل إسرائيل.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت حتى مساء الأحد، إلى 12 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة مع تصاعد التوتر عبر الحدود لليوم الثالث.

وقتل صاروخ تم إطلاقه من غزة إسرائيليا، صباح الأحد، كما قُتل أربعة فلسطينيين في ضربات إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، اعترض نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ الجمعة.

وبدأت أحدث موجة عنف قبل يومين عندما أطلق قناص من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود، مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.