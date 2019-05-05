وكانت الأمم المتحدة تصر منذ أسابيع على إدخال عمال فريق برنامج الغذاء العالمي عبر المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية في مدينة الحديدة.

إلا أن الحكومة اليمنية الشرعية عرضت على الأمم المتحدة إدخال فريق برنامج الغذاء العالمي والعمال عبر المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال طريق يمتد من عدن إلى مدينة الحديدة.

كما عرضت الحكومة اليمنية الشرعية على الأمم المتحدة، إخراج كميات القمح الموجودة في المطاحن عبر هذه المناطق للتوزيعها على المحتاجين من اليمنيين.

وفي وقت سابق الأحد، قالت مصادر في القوات المشتركة بمحافظة الحديدة أن فريقا من برنامج الغذاء العالمي وصل إلى مخازن القمح بمطاحن البحر الأحمر في الحديدة، بعد أسابيع عدة من منع ميليشيات الحوثي الإيرانية للفريق الأممي من الوصول إليها.

وأضافت المصادر أن الفريق الأممي اصطحب معه الدفعة الأولى من الموظفين التابعين للبرنامج إلى المطاحن، لبدء عملية تبخير أطنان من القمح وتشغيل المطاحن، ومن ثم توزيع هذه الكميات من القمح على المحتاجين من المتضررين.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد منعت في الثاني من أبريل الماضي فريقا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي من العبور من مناطق سيطرتها في الحديدة إلى مطاحن البحر الأحمر الواقعة في مناطق سيطرة القوات المنية المشتركة.

وكان الفريق يصطحب معه 120 عاملا تابعا للبرنامج، وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية تبخير للمواد الغذائية من أجل الحفاظ عليها وتوزيعها، إلا أن ميليشيات الحوثي الإيرانية رفضت إدخالهم آنذاك.