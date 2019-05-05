وأعلنت الفصائل الفلسطينية، إطلاق عشرات الصواريخ على بئر السبع وعسقلان، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وأصابة اثنين آخرين، بعد سقوط صاروخ على مصنع في عسقلان.

كما استُهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه، على حدود قطاع غزة، فيما أُطلقت صافرات الإنذار في المستوطنات بمحيط القطاع.

وفي السياق، استهدفت غارة إسرائيلية شرقي غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين، بينما استهدفت غارة أخرى مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال مراسلنا إن غارة إسرائيلية، استهدفت أيضا مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد توعد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، قطاع غزة بالمزيد من الغارات الجوية والقصف، ردا على إطلاق الصواريخ الفلسطينية من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأمر نتانياهو بما سماه مواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة، في أحدث موجة تصعيد، أدت منذ صباح السبت إلى مقتل 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقال نتانياهو: "أعطيت التعليمات بالاستمرار في القصف، وتدعيم قوات المدفعية والمدرعات وسلاح المشاة في محيط غزة"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ صباح السبت وحتى وقت مبكر من الأحد.