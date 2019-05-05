واندلعت المعارك عقب هجوم للحوثيين من 4 محاور في منطقة حجر غرب قعطبة، تصدت له القوات المشتركة والحزام الأمني، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية لدى الحوثيين.

وقصف المتمردون قرى وتجمعات سكنية في حجر بشكل عشوائي، مما تسبب في نزوح عدد من الأسر إلى مناطق أخرى.

ودفعت قوات التحالف العربي بتعزيزات عسكرية جديدة من القوات المشتركة إلى شمال محافظة الضالع مع اشتداد المعارك مع ميليشيات الحوثي.

وكانت المعارك المستمرة على مدار أسبوعين أوقعت خسائر فادحة بالحوثيين على طول جبهة محافظة الضالع المحاذية لمحافظات إب والبيضاء.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في الضالع فقد تم تعزيز جبل جحاف بقوات ومدفعية وسلاح ثقيل، حيث يطل جبل جحاف على حجر وقعطبة وسناح.

ودفعت ميليشيات الحوثي بقوات كبيرة باتجاه الفاخر وامتدت المعركة من الفاخر إلى شخب، كما تم أيضاً صد تسلل حوثي عبر سائلة من هجار باتجاه مريس.