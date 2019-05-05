وقتلت فلسطين أبو عرار (37 عاما)، في حين قضت طفلتها الرضيعة صبا (14 شهرا)، في غارة جوية إسرائيلية مساء السبت في مدينة غزة، وفق ما أعلنت مصادر طبية.

وأضاف المصادر الطبية أن المرأة القتيلة "حامل في شهرها السادس، ولا تزال ابنتها الثانية الطفلة (التي أصيبت في الغارة نفسها) في حال خطرة".

وقال شهود عيان إن صاروخا أطلقته طائرة إسرائيلية سقط بجانب منزل العائلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل الطفلة وإصابة شقيقتها وأمها التي أعلنت وفاتها.

وتسبب القصف الإسرائيلي في أضرار مادية كبيرة.

وقُتل أربعة فلسطينيين على الأقل، السبت، بحسب مصادر فلسطينية، من جراء غارات وقصف إسرائيلي على غزة.

وقالت تل أبيب إن القصف جاء ردا على إطلاق نحو 250 صاروخا من القطاع باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد يُهدد التهدئة الهشة بين الجانبين.