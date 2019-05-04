وقالت مصادر لسكاي نيوز عربية إن الجيش السوري شن قصفا صاروخيا ومدفعيا على عناصر الجيش التركي المتواجدين في النقطة التركية المستحدثة في شير مغار بريف حماة الشمالي والقريبة من إدلب.

وأضافت المصادر أن 4 مروحيات عسكرية تركية دخلت إلى المنطقة لإسعاف ونقل الجنود المصابين.

ولم يرد بيان رسمي من الجيش السوري بشأن القصف، لكن مسؤول أمني تركي قال إن منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي شمال سوريا تعرضت لقصف مدفعي يعتقد أنه من جانب القوات الحكومية السورية.

وتابع المسؤول قائلا إن الجيش التركي يعتقد أن القصف جاء من داخل سوريا، مضيفا أن الجيش لم يرد على الهجمات حتى الآن.

وكانت تركيا قد أقامت نحو عشرة مواقع استطلاع حول إدلب وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.

وكان جنديا تركيا قد قتل في وقت سابق من السبت، في شمال سوريا على أيدي عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية، وهي ميليشيا كردية سورية تحظى بدعم كبير من الدول الغربية في مواجهة تنظيم داعش.