وقال بيان لوزارة الدفاع إن القذائف أصابت قاعدة عسكرية في محافظة هكاري الحدودية، فرد الجيش التركي بقصف مدفعي وجوي.

وأوقع النزاع بين تركيا والمتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمال العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري.

وتصف أنقرة حزب العمال الكردستاني ب"التنظيم الارهابي"، والأمر سيان بالنسبة الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية من جهة ثانية، أن جنديا تركيا قتل السبت في شمال سوريا على أيدي عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية.