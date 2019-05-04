وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة "أبو إسماعيل" و5 متهمين آخرين حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات ومعاقبة 11 متهمًا آخرين -غيابيًا- بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانتهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012 وتهديد أعضاء النيابة العامة.

ووجهت النيابة للمتهمين جرائم التحريض على حصار محكمة مدينة نصر أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر باستعمال القوة والتهديد بالعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.