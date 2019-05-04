ونقلت "رويترز" عن مصدر بالجيش الوطني الليبي، قوله إن تنظيم "داعش" ومقاتلين من المعارضة التشادية وراء الهجوم.

وكان المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلن تصديه لهجوم تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر السبت.

وقال المركز في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية".

وأضاف: "ما إن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار، حتى تم صد الهجوم".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن في الرابع من أبريل الجاري معركة "طوفان الكرامة" لتخليص العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المتطرفة التي تسيطر عليها.