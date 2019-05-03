وانتقلت عربات الإطفاء للمكان لمحاولة السيطرة على الحريق الذي امتد لنحو بضعة ساعات من الزمن، بحسب شهود عيان.

وأوضح شهود لسكاي نيوز عربية أن أهالي الحي حاولوا إخماد الحريق في بداياته، بيد أن ألسنة اللهب كانت أقوى وأسرع من جهودهم، حيث كانت النيران تنتقل من مبنى إلى آخر، وأصيبت العديد من المحال المغلقة بأضرار بالغة.

وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل عشرات المصابين، لاسيما الذين تعرضوا لحالات اختناق وتسمم خلال محاولتهم إطفاء الحرائق ومساعدة جيرانهم في الخروج.

وشهدت منطقة الموسكي من قبل حرائق عديدة وغالبا ما يكون سببها ماس كهربائي، لكن السلطات لم تعلن عن أسباب اندلاع هذا الحريق حتى الآن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.

وتعد الموسكي من أشهر المناطق التجارية بالقاهرة، التي ينتشر فيها مئات المحلات لبيع الملابس، والأجهزة الكهربائية والعديد من المستلزمات الأخرى.