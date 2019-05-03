وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز s43 209/1400".

وأضاف أن "هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن".

وقال خالد، بحسب البيان، إن "تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر".

وسلمت الشركة الألمانية "تيسينكروب مارين سيستمز" الغواصة إلى البحرية المصرية، في احتفال أقيم بميناء كيل لشمالي، ورفع العلم المصري على ظهر الغواصة، فيما تم نشر الطاقم عليها.

وكانت مصر تسلمت غواصتين من الطراز نفسه عام 2017.

ومنذ عام 2015، عززت مصر ترسانتها العسكرية، خصوصا عبر شراء 24 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"، وفرقاطة بحرية متعددة المهام من طراز "فريم" بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات يورو، بالإضافة إلى حاملتي مروحيات حربية من طراز "ميسترال" بنحو 950 مليون يورو.