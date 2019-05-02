وصوت المجلس بأغلبية 53 صوتا مقابل 45 لصالح القرار، ليخفق في حشد أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض، بالمجلس المؤلف من 100 مقعد.

وكان هذا ثاني فيتو يستخدمه ترامب خلال رئاسته، وأخفق المشرعون في إبطالهما.

وكان ترامب قد قال في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

ورحبت دولة الإمارات حينها بخطوة الرئيس الأميركي، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية".

وأضاف أن القرار "استراتيجي وجاء في الوقت المناسب".

وتقود المملكة السعودية تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن، بعد انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على الشرعية.