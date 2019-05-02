وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنه سيتم استئناف الرحلات في المطار ابتداءً من الأول من رمضان، أي خلال الأسبوع المقبل.

وسيبدأ عمل المطار بتسيير الخطوط السعودية لرحلتين يوميا إلى العاصمة الرياض وإلى مدينة جدة، وفق البيان.

وتابع بيان الهيئة :"يأتي هذا القرار بعد موافقة الجهات المختصة، وعمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة المطلوبة لإعادة تشغيل المطار".

وكانت السلطات السعودية أغلقت المطار في السابق، حفاظا على سلامة المسافرين وحركة الملاحة الجوية من عبث ميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن.