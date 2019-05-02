وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" في اليمن، أن طائرات التحالف العربي استهدفت العربتين في منطقة العود، شمالي محافظة الضالع، التي تشهد معارك بين ميليشيات الحوثي الإيرانية والقوات اليمنية المشتركية.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من استعادة القوات اليمنية المشتركة السيطرة على عدد من البلدات في مديرية قَعطبة في محافظة الضالع، التي تشهد معارك منذ عدة أيام.

وتمكنت القوات اليمنية المشتركة من استعادة السيطرة على البلدات على إثر مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الميليشيات وأسر آخرين.

وفي 29 أبريل الماضي، بدأت القوات اليمنية المشتركة هجوما جديدا على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة العود، عند أطراف محافظة الضالع.

وتزامن الهجوم مع قصف مدفعي على مواقع وتجمعات الميليشيات في المنطقة، وتمكنت القوات المشتركة من تطهير قرى منطقة هجار في العود.

وشهدت عدة جبهات في العود بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، على مدار الأيام القليلة الماضية، اشتباكات ومعارك بين الميليشيات الحوثية والقوات المشتركة.

وقتل 9 من مسلحي الميليشيات أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى القرى بالمنطقة، قبل أن تتصدى لهم قوات الحزام الأمني، وتتمكن من إحراق عربتين وقتل المتسللين.