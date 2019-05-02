وجاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن المحادثات التركية هذا الأسبوع، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وترغب تركيا في إقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات، بعد انسحاب معظم القوات الأميركية من سوريا.

من جانبه، رد الناطق باسم البنتاغون، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، على تصريح وزير الخارجية التركي، بشأن اتفاق المنطقة الآمنة.

وقال: "نواصل محادثاتنا المكثفة مع تركيا بشأن آلية أمنية تأخذ في الحسبان المخاوف التركية، بشأن الأمن على الحدود التركية السورية".

وتابع: "كان تواصلنا معهم مثمرا حتى الآن"، مشيرا إلى أنه لن يناقش التفاصيل المتعلقة بالمحادثات الدبلوماسية الجارية.