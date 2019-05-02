وقالت صحيفة "المرصد" الليبية إن ما يظهر الفيديو عبارة عن حمولة 100 حاوية وصلت ميناء مصراتة، المتحالفة مع ميليشيات طرابلس، مضيفة أنه "سيجري نقلها إلى المكان المعلوم لتوزيعها على الجبهات".

وتابعت: "تؤكد المصادر التي تحصلت على هذا التسريب بأن هذه الكميات هي عبارة عن حمولة السفينة الإيرانية الغامضة شهر كورد التي رست في الميناء قبل أيام، ودارت الشبهات حول حمولتها المجهولة التي انتهى تفريغها يوم الأربعاء".

ويأتي الفيديو في أعقاب إصدار مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، أمرا بحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة، بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأميركية.

وأوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن السفينة تحمل اسم "Shahr E Kord"، ووصلت إلى مصراتة الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن السيفة الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري، و"متورطة بأعمال مشبوهة".

وأشار المسماري إلى رصد رسو السفينة في ميناء مصراتة، وأنها "مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية لارتباطها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني، ولديها عمليات غير شرعية في نقل الذخائر والأسلحة والمعدات الحربية".

وتجسد السفينة الإيرانية إصرار نظام طهران على التمادي في خرق طوق العقوبات المفروض عليه ودعم الجماعات الإرهابية، فهي سفينة ممنوعة بحكم العقوبات الأميركية من التحرك وشحن ونقل البضائع.

وتخضع مصراتة لسيطرة مجموعة من الميليشيات التي تتحالف مع ميليشيات أخرى في طرابلس، تواجه جميعها قوات الجيش الوطني الليبي الذي أعلن في الرابع من أبريل الجاري معركة "طوفان الكرامة" لتخليص العاصمة من قبضة الميليشيات التي تسيطر عليها.