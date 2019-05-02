وأفاد مراسلنا بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع المتمردين في قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء شمالي العاصمة اليمنية.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات نفذت 6 غارات، كما سمع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة، التي شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الحربية.

معارك الضالع

على صعيد آخر، شهدت عدة جبهات في العود بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وسط اليمن، اشتباكات ومعارك بين الميليشيات الحوثية والقوات المشتركة.

وقتل 9 من مسلحي الميليشيات أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى القرى بالمنطقة، قبل أن يتصدى لهم الحزام الأمني ويتمكن من إحراق عربتين وقتل المتسللين.

وشهد محيط بلدة الفاخر في المنطقة نفسها اشتباكات وقصفا متبادلا واشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات، فيما تم أسر 14 منهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ودفعت القوات المشتركة والمقاومة بتعزيزات جديدة من عدن إلى حدود محافظة الضالع، وتجري الاستعدادات للدفع بالمزيد من الأسلحة والمقاتلين خلال اليومين المقبلين لتأمين المرتفعات والأودية المحاذية لمحافظة إب المجاورة.

وفي السياق ذاته، أغارت مقاتلات التحالف على مواقع وتعزيزات للميليشيات كانت قادمة من محافظات إب وذمار باتجاه حدود الضالع، كما حلقت المقاتلات لساعات في سماء المنطقة.

إلى ذلك، نفذ الحزام الأمني عملية تمشيط في عدد من قرى العود بحثا عن عناصر من الميليشيات، بعد أن أبلغ السكان أن هذه العناصر تسللت إلى القرى بملابس مدنية.

حصيلة الانتهاكات الحوثية

في غضون ذلك، أعلن الجيش الوطني اليمني أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 3719 خرقا للهدنة الإنسانية في الحديدة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، أنه تم رصد 3719 خرقا، ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة، منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي.

وقال مجلي في مؤتمر صحفي بمدينة مأرب، إن تلك الخروقات أسفرت عن مقتل 140 مدنيا، وجرح 811 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وذكر أن الميليشيات الانقلابية تواصل استهداف مواقع القوات الحكومية جنوبي مدينة الحديدة، مؤكدا أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات.