وقال قايد صالح في تصريحات نقلتها قناة "النهار الجزائرية" إن "أطرافا تريد تلغيم المسيرات بتصرفات عدائية ضد الوطن وتساوم على وحدته"، دون إشارة إلى هذه الأطراف صراحة.

وذكر رئيس الأركان الجزائري "هناك أطراف ترفض كل المبادرات وتعمل على نشر النعرات والدسائس".

وأضاف أن الجيش الجزائري "سيعمل على تجنيب البلاد من مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي".

وتابع :"يجب توخي الحذر من الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية"، مضيفا " لمسنا توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات".

وتطرق إلى المقترحات التي قدمها الجيش، قائلا إنها "نابعة من وعيه بأهمية المرحلة"، مجددا التأكيد على أن "الحوار البناء هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة".

ويعتبر الجيش أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من يوليو هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر.