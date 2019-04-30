وقالت المصادر إن عدداً من محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بدأت جلسات محاكمة النساء المعتقلات بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن.

واضافت المصادر أن جلسات المحاكمة الشكلية بدأت وسط تكتم إعلامي، ومخالفة للإجراءات القانونية وغياب المنظمات الحقوقية، وأن بعض المعتقلات يحاكمن من دون محامي.

وتقبع أكثر من 120 امرأة في معتقلات المتمردين السرية بصنعاء، ويمارس بحقهن أبشع أنواع الابتزاز والاستغلال والانتهاكات النفسية والجسدية.

وكانت منظمات حقوقية كشفت قبل أشهر عن احتجاز المتمردين لعشرات النساء في سجون سرية في صنعاء تابعة لقيادات حوثية، ويتم استغلالهن لخدمة أهداف الميليشيات الانقلابية. كما تم تلفيق تهم كيدية البعض منها ممارسة أعمال لا أخلاقية.