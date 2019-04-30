وأوضح جيفري في تصريحات لسكاي نيوز عربية "تنظيم داعش لديه قدرات عالمية وهو لا يزال يشكل تهديدا".

والاثنين، ظهر زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي للمرة الأولى منذ 5 سنوات في في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق "تلغرام".

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، إلا أن البغدادي يقر فيه بهزيمة تنظيمه في بلدة الباغوز بريف دير الزور، عندما يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، لكنه في الوقت ذاته يحرض مقاتلي التنظيم المتطرف الذي مني بهزائهم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين على "الثأر".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا، قد سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز في مارس الماضي، وهزمته بعد معركة دامت أسابيع.

وقال جيفري إن مهمة القوات الأميركية في سوريا هي الهزيمة المستدامة لداعش، مشيرا إلى العمل على تشكيل تحالف أوسع من السابق في شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن "محادثات عسكرية وسياسية جارية مع شركائنا في التحالف الدولي ضد داعش في سوريا".

وبالإضافة إلى مكافحة داعش، أكد جيفري أن بلاده تبحث مع روسيا وضع الميليشيات الإيرانية كأولوية قصوى فيما يخص مستقبل سوريا.

وقال إن دور ايران وميليشياتها لا يقتصر على التحريض وإنما تهدد أمن المنطقة باستخدام صواريخ متوسطة المدى وطائرات من دون طيار.