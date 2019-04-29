كما دعا المسماري المسلحين في طرابلس إلى إلقاء السلاح، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس.

وقال المسماري: "قواتنا لديها عقيدة واحدة وهي الحفاظ على الوطن ووقف التدخلات الخارجية بشأن ليبيا.. لدينا خطة محكمة نتبعها في طرابلس".

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن العمليات تتركز في محور "اليرموك - صلاح الدين"، كما أشاد بتقدم ناجح للجيش من منطقة عين زارة.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي يقاتل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي في طربلس، وأن هذه القوات بدأت بالانهيار.