وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، قصفت قرية مشرفة الواقعة بين مديريتي المعافر وجبل حبشي غربي محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة.

وتفرض المليشيات الحوثية حصارا على أجزاء واسعة من محافظة تعز منذ أكثر من أربع سنوات، وتستهدف، بالقصف المباشر والقناصة، المدنيين بشكل متواصل لإخضاع المدينة وإبقائها تحت الحصار.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد في قصف لميليشيات الحوثي على منزل في مديرية الزاهر .

وقالت مصادر محلية، إن أما وأطفالها الأربعة قتلوا إثر سقوط قذائف دبابة أطلقها الحوثيون على منزل في منطقة الحبج.

وتشهد مديرية الزاهر مواجهات بين أفراد المقاومة والمتمردين الحوثيين.