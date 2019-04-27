وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو، إنه لا يمكن حل جهاز الأمن والمخابرات في الوقت الحالي وإنما يمكن إعادة هيكلته، بالقدر الذي يجعل منه جهازا يركز على مكافحة الإرهاب والجاسوسية ومنع تهريب البشر ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

وأضاف دقلو فى كلمة له أمام حشد من ضباط وأفراد إدارة العمليات في جهاز الأمن والمخابرات، أن قوات الدعم السريع هي جزء من جهاز الأمن، وتمارس دورها الطبيعي في حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية.

ودعا دقلو جهاز الأمن إلى المساعدة في الإجراءات، التي يقوم بها المجلس لحل الأزمة، التي تمر بها البلاد هذه الأيام.

من جانبه، قال المدير الجديد لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أبوبكر دمبلاب، إن إعادة هيكلة الجهاز قد بدأت بالفعل مما يجعله جهازا قوميا ومهنيا واحترافيا.

وفي أعقاب عزل الجيش السوداني للرئيس، عمر البشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، في وقت سابق من أبريل الجاري، بعد احتجاجات استمرت أشهر، قدم رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح قوش، استقالته من منصبه إلى المجلس العسكري الانتقالي.

وفي وقت لاحق، أمر المجلس العسكري الانتقالي باعتقال قوش، الذي يعتبر من رموز النظام السابق، في إطار حملة لمكافحة الفساد.