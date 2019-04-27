وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي نفذت 5 غارات أوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، ودمرت أسلحة وآليات عسكرية متنوعة تابعة للحوثيين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران - آنس غربي مدينة ذمار.

وأوضحت المصادر أن تلك التعزيزات كانت في طريقها إلى محافظة الضالع جنوبي البلاد، وقد ضمت عربات محملة بالمقاتلين وقطع عسكرية.

وكانت طائرات التحالف قد شنت، الجمعة، غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي على أطراف مديرية الأزارق في محافظة الضالع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجاءت الغارات عقب هجوم شنته الميليشيات الموالية لإيران على أول نقطة في مدخل مديرية الأزارق في الضالع.

وبحسب مصادر ميدانية يمنية، فإن المتمردين الحوثيين تقدموا من محوري الحشاء وطريق باهر-ماوية في محافظة تعز، حيث دفعت الميليشيات بحشود كبيرة باتجاه منطقة الأزارق.