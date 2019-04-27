وأضاف الرئيس الروسي أن على قوات بلاده، التي تدعم الجيش السوري، الاستمرار في المعركة ضد الإرهاب في إدلب، مؤكدا على ضرورة التفكير في المدنيين قبل اتخاذ قرار بشن هجوم شامل في إدلب.

وفي سبتمبر 2018، توصل بوتن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وأضاف بوتن، الذي كان يتحدث من بكين، أن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيلة لجنة لصياغة الدستور، في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

وساعدت موسكو القوات السورية على استعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا خلال الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، لكن القتال لا يزال مستمرا.