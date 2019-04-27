وكان الجهاز أطلق العملية في الوادي، فجر الخميس، بإشراف قائد قوات الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وأشار الجهاز إلى نجاح العملية، من خلال قتل 16 إرهابياً من تنظيم داعش، وتدمير 21 مقرا ، و14 نفقا، فضلا عن العثور على مستودعين للأسلحة والمتفجرات.

ومن جانبها، نشرت وزارة الدفاع العراقية شريط فيديو يظهر عملية إنزال جوي في الوادي، وصولا لبحيرة حمرين جنوب غرب مدينة كركوك، بما فيها من الوديان والهضاب الوعرة، قد يتخذها الإرهابيون ملاذا لشن هجمات، بحسب بيان الوزارة.

في الأثناء، كشفت خلية الاعلام الأمني في العراق عن توجيه طيران التحالف الدولي ضربات جوية لأنفاق تنظيم داعش في منطقة جبال حمرين .

وكان تنظيم داعش الإرهابي يتخذ من الوادي ملاذا لاستهداف الأجهزة الأمنية وتهديد حياة المواطنين في القرى المحيطة، وفقا للسلطات.

وفي الـ17 من أبريل الجاري، قتل ضابط في الشرطة العراقية وأصيب اثنان من عناصرها، إثر هجوم شنه مسلحو داعش على إحدى مركبات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

وفي أواخر 2017، أعلن العراق النصر على تنظيم داعش الإرهابي بعد طرده من غالبية المناطق المدنية، إلا أن تقارير دولية شككت في أمر نهاية التنظيم.

وقال تقرير صدر في ديسمبر 2018، عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن داعش فقد 99 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها بالعراق، إلا أن مسلحيه يشنون ما معدله 75 هجوما شهريا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير، إلى أن الهجمات الداعشية في محافظة كركوك، المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، تضاعفت خلال العام الأخير.