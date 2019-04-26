وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن العسكريين القتيلين هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي.

وأصيب في الحادث أيضا عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن الوكالة المغربية الرسمية.

وقال مصدر للوكالة المغربية إنه تم فتح التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وفي يناير تحطمت طائرة عسكرية في المغرب من طراز "ميراج إف 1" تابعة للقوات المسلحة المغربية بسبب عطل تقني بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، دون سقوط ضحايا.

وتضم القوات المغربية حوالى 200 ألف فرد و175 ألف جندي احتياطي بميزانية 3.5 مليار دولار حسب الموقع الإلكتروني المتخصص "كلوبال فاير باور".