وشنت طائرات التحالف العربي غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية على أطراف مديرية الأزارق في محافظة الضالع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجاءت الغارات عقب هجوم شنته الميليشيات الموالية لإيران على أول نقطة في مدخل مديرية الأزارق في الضالع.

وبحسب مصادر ميدانية يمنية، فإن المتمردين الحوثيين تقدموا من محوري الحشاء وطريق باهر-ماوية في محافظة تعز، حيث دفعت الميليشيات بحشود كبيرة باتجاه منطقة الأزارق.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي الإيرانية والقوات اليمنية المشتركة، بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، جنوبي اليمن.

ويحاول المتمردون الحوثيون استعادة أحد المواقع الجبلية الاستراتيجية التي خسروها في المديرية في وقت سابق.

وكثف المتمردون من قصفهم بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع قوات دعم الشرعية والقرى السكنية في بلدة الحبج في مديرية الزاهر، وتسبب القصف العشوائي في تدمير عدد من المنازل.