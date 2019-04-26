وأكدت وزارة الداخلية على أنها ستقوم بالتعامل الفوري مع كل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء في مصر.

وقد شملت الخطط الأمنية تكثيف الوجود الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وفرض طوق أمني في محيط دور العبادة والمنشآت الهامة من خلال تسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين.

كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين، إلى جانب الاستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والوجود الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية.