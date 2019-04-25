وقد تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي.

جاء ذلك عقب لقاء عقد بين المجلس الذي يتألف من عشرة أعضاء وقادة الاحتجاجات، حيث أعلن المجلس التوصل إلى "اتفاق على أغلب مطالب" المعارضة.

وقال المجلس العسكري إن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير قاد إلى نقاط مشتركة وتشكيل لجنة لحل النقاط العالقة.

وأكد كباشي أن المجلس وقوى الحرية والتغيير يكملان بعضهما، مشيرا إلى أن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير أثمر عن وجود الكثير من أوجه الاتفاق بين الجانبين.

من جانبه وصف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير الاجتماع مع المجلس العسكري بالإيجابي مؤكدا التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة تدرس ترتيبات العملية الانتقالية وصلاحيات الأجهزة والهياكل المختلفة.