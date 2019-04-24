وقال مكتب إعلام المجلس العسكري الانتقالي: "أصدر المجلس العسكري الانتقالي قرار بإعتماد يوم *الأحد* عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية بدلا عن السبت في كل أنحاء البلاد."

وأضاف أن المجلس وجه الجهات المختصة باتخاذ مايلزم لإنفاذ القرار.

ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير من السلطة.

وتعرضت حقوق المسيحيين لانتهاكات كبيرة خلال فترة الحكم السابق، ومنها حقهم في التمتع بعطلة يوم الأحد للذهاب إلى الكنائس.

ويتذيل السودان الترتيب العالمي الخاص بالحرية الدينية، حيث شهدت الفترة الماضية اعتقالات عديدة طالت القساوسة والمبشرين، ومصادرة الكنائس وممتلكاتها وسياراتها، فضلا عن منع الاحتفالات الدينية المسيحيين، وممارسة التمييز ضدهم في القوانين والحريات.